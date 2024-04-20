«Укрзалізниця» повернула потяг «Інтерсіті+» до Одеси в тестовому режимі

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Компанія «Укрзалізниця» в тестовому режимі повернула швидкісний потяг «Інтерсіті+».

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Поїзд № 761/762 Київ — Одеса вирушатиме з Києва 3, 4 і 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. З Одеси потяг вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

Також в УЗ повідомили, що на великодні свята збільшили кількість місць із Києва до Львова. Туди поїде двоповерховий потяг Skoda. Також призначать додаткові рейси поїзда № 777 Київ — Львів на 4 і 5 травня.

«Квитки на Одесу вже в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова зʼявлятимуться поступово протягом найближчих днів», — додали в УЗ.