У Нью-Йорку після протестів українців скасували участь артистів російського балету в гала-концерті

Новини

У Нью-Йорку скасували участь артистів балету російського Маріїнського театру у гала-концерті, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу «Молодіжний гран-прі Америки», який мав відбутися 18 та 19 квітня.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Вона наголосила, що таке рішення ухвалили завдяки акції протесту українців біля театру балету Девіда Коха у Нью-Йорку.

Протест української діаспори пройшов 19 квітня у вигляді перфомансу. Українки прийшли, одягнені в закривавлені балетні пачки.

Інші учасники протесту мали при собі плакати з фото українських артистів, вбитих росією, а також знімками російських балерин, які знялись у фотосесії разом з військовими рф.