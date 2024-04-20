У Нью-Йорку після протестів українців скасували участь артистів російського балету в гала-концерті
- Автор:
- Оля Березюк
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У Нью-Йорку скасували участь артистів балету російського Маріїнського театру у гала-концерті, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу «Молодіжний гран-прі Америки», який мав відбутися 18 та 19 квітня.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.
Вона наголосила, що таке рішення ухвалили завдяки акції протесту українців біля театру балету Девіда Коха у Нью-Йорку.
Протест української діаспори пройшов 19 квітня у вигляді перфомансу. Українки прийшли, одягнені в закривавлені балетні пачки.
Інші учасники протесту мали при собі плакати з фото українських артистів, вбитих росією, а також знімками російських балерин, які знялись у фотосесії разом з військовими рф.
- Раніше цього тижня, 16 квітня, у Південній Кореї з ініціативи МЗС України скасували балетне шоу за участю солістів російського Великого театру.