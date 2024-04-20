Генштаб: За добу росія втратила 750 військових, 8 танків і літак. Яка ситуація на фронті

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Протягом минулої доби, 19 квітня, на фронті відбулося 102 бойових зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції Сил оборони в районах Твердохлібового, Кремінної Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 23 атаки в районах Білогорівки Луганської області; Верхньокам’янського, Спірного, Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку в районах Новокалинового, Очеретиного, Бердичів, Уманського, Новобахмутівки, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські війська продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки, Побєди, Урожайного Донецької області. Тут росіяни, за підтримки авіації, 23 рази намагалися прорвати захист Сил оборони.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських військових у районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни здійснили сім безуспішних атак на позиції українських військ.

На Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському, Купʼянському напрямках росіяни штурмових дій не вели.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, 19 квітня росіяни втратили 750 військових (вбиті й поранені), один літак, вісім танків, 21 бронемашину, 20 артилерійських систем, один засіб ППО, 30 безпілотників, 13 крилатих ракет, 46 одиниць автотехніки й три одиниці спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та одному пункту управління росіян.