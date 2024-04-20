Демократи Конгресу вирішили підтримати проєкт республіканців про допомогу Україні ― це рідкісний випадок. Огляд іноземних медіа 19 квітня

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«Бабель»

Десятки провідних видань світу написали про те, як динамічно рухається в американському Конгресі новий законопроєкт про військову допомогу Україні, поданий Республіканською партією за сприяння спікера Палати представників Майка Джонсона. Переважною більшістю голосів Палата представників підтримала розгляд цього і кількох інших законопроєктів, очікується, що вже завтра конгресмени голосуватимуть за них і передадуть Сенату. Попри опозицію радикальних республіканців, законопроєкт рухається швидко, бо підтримати його вирішили конгресмени-демократи. Це рідкісний випадок, особливо останнім часом, пише The New York Times. І причина цього ― у компромісності документа. Він не повністю такий, як хотіли б республіканці, зокрема у сфері контролю витрачених коштів. «Не ідеальний, але прийнятний», ― визначив Джонсон. Політик зрозумів, що маючи перевагу республіканців над демократами лише у два голоси та розбіжності в самій Республіканській партії, він повинен піти на поступки, щоб привабити й демократів. Це нарешті приносить бажані результати, підсумовує видання.

Також вартий уваги матеріал CNN про те, як без допомоги США Україна поступово втрачає позиції на Донбасі, зокрема ризикує втратити стратегічно важливе село Очеретине.

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