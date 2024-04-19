Росіяни знищили ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки

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Російський ракетний удар по портовій інфраструктурі Одещини знищив ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки. Ракетний удар стався вдень 19 квітня.

Про це повідомило Міністерство відновлення України.

Атаковані два термінали в порту «Південний», які спеціалізуються на перевалці агропродукціі. Один з них належить всесвітньовідомій сінгапурській компанії «Дельта Вілмар», що працює в Україні з 2004 року і також володіє кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад $300 мільйонів інвестицій та майже тисяча робочих місць.

Перед цим Володимир Зеленський на засіданні Ради Україна — НАТО заявив, що кілька ракет влучили по портовій інфраструктурі, «не лише українській, але й по сінгапурській». Деталей він не уточнив.

Це вже 39-та атака росіі на обʼєкти портової інфраструктури Одеської області — пошкоджені та частково знищені 215 об’єктів, 153 транспортні засоби і 8 цивільних суден, постраждали 26 цивільних.