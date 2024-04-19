Нідерланди виділяють €200 мільйонів на ППО й артснаряди для України

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Нідерланди виділять понад €200 мільйонів на нові ініціативи щодо термінового постачання Україні додаткових систем і засобів протиповітряної оборони й артилерійських снарядів.

Про це міністерка оборони Кайса Оллонгрен заявила під час сьогоднішнього онлайн-засідання Ради Україна — НАТО.

Зокрема, €150 мільйонів з цієї суми Нідерланди виділяють на німецьку ініціативу щодо швидкого постачання Україні систем ППО великої дальності разом з партнерами.

Крім того, Міністерство оборони Нідерландів закуповує засоби ППО малої дальності на €60 мільйонів. Їх можна застосовувати, зокрема, у боротьбі з атаками безпілотників.

«Засоби ППО й артснаряди вкрай потрібні Україні. Ситуація може стати критичною. Ресурси, на які Нідерланди виділяють кошти, уже в Європі та якнайшвидше надійдуть до України. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну», — зазначила Оллонгрен.

Також Нідерланди сприяють ініціативі Естонії щодо швидкого постачання Україні артилерійських боєприпасів із наявних запасів. Раніше Нідерланди оголосили, що зроблять свій внесок у €250 мільйонів в подібний чеський план для України.