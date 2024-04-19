ЄС запровадив санкції проти єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан

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Рада Європейського Союзу внесла чотирьох людей та дві організації до глобального режиму санкцій ЄС щодо прав людини.

Під санкції потрапила праворадикальна єврейська група Lehava і радикальна молодіжна група Hilltop Youth, чиї послідовники відомі насильницькими діями проти палестинців та їхніх поселень на Західному березі.

У санкційному списку фігурують двоє провідних членів «Молодих пагорбів» Меїр Еттінгер та Еліша Єред, а також Нерія Бен Пазі та Інон Леві – усі вони, за даними Ради ЄС, причетні до смертельних нападів на палестинців.

Вони «несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини проти палестинців», зокрема ідеться про тортури та порушення права на власність і сімейне життя палестинців на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі.

Нині санкції за порушення прав людини застосовуються до 108 фізичних і юридичних осіб і 28 організацій з низки країн. Їм заборонено вʼїжджати в ЄС, їхні активи заморожують, а також забороняють надавати їм кошти прямо чи опосередковано.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль на палестинських територіях Західного берегу річки Йордан активізувались екстремістські ізраїльські поселенці, які залякують і переслідують місцеве палестинське населення.