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Сайт полку «Азов»

Командир 12 бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, підполковник Денис Прокопенко («Редіс») закликає США зняти заборону на військову допомогу «Азову», яку запровадили кілька років тому і досі не скасовують, попри повномасштабну війну.

Він зауважує, що від 2017 року і дотепер у низці Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься поправка, котра забороняє надані цим Законом кошти використовувати для озброєння, навчання або іншої допомоги батальйону «Азов».

У 2015 році конгресмен Джон Коньєрс — молодший, демократ від штату Мічиган, запропонував цю поправку, і Конгрес схвалив її, оскільки провідні медіа характеризували «Азов» як «відверто неонацистський і фашистський».

Згадана поправка зберігається і в цьогорічному законопроєкті про оборонні асигнування.

«Саме ця поправка, яка рік у рік кочує з одного Appropriations bill в інший, є причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя «Азов» не мав новітнього західного озброєння. Тоді ми стримували переважаючі сили противника в оточеному Маріуполі, використовуючи вкрай обмежені ресурси, які мали, і показали надзвичайно високу ефективність. Скільки життів особового складу вдалося б зберегти та якими б були результати оборони міста, якби, крім високої мотивації, злагодженості та професіоналізму, азовці мали у своєму розпорядженні сучасну бронетехніку й артилерійські системи», — наголошує «Редіс».

За його словами, після 2022 року «Азов» досі не має можливості відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань і не отримує необхідне озброєння, яке союзники передають Україні.

«Частково ця проблема вирішується завдяки волонтерам і свідомим українцям, які роблять усе можливе, аби допомогти підрозділу: наприклад, волонтерський проект «Тиловики» зібрав 77 мільйонів гривень на 17 бронетранспортерів FV432 Bulldog для бригади «Азов». Але війна вимагає більшого», — пояснює командир.

Прокопенко наголошує, що якщо б пропагандистські тези про «неонацистів» мали місце, тоді б делегації бійців «Азову» не приймали у США, країнах Європи, Ізраїлі.

«У тому й полягає абсурдність ситуації: «Азов» приймають на найвищому рівні в усьому західному світі, але досі не дають зброю», — резюмував «Редіс».