СБУ затримала інженерів-конструкторів, що хотіли продати росії секретні українські розробки

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СБУ

На Харківщині затримали працівників стратегічного підприємства. Їх підозрюють у намірі продати росії новітні технологічні розробки України в галузі паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Серед затриманих — очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. За даними слідства, росіян цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

Такі турбіни не виготовляються в рф — до початку російської агресії проти України їх безперебійно закуповували на Харківському підприємстві. Зараз російські турбіни майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту.

Ці турбіни потрібні для роботи парових установок на об’єктах «Росатому». А ще — для модернізації російських ТЕС і ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики.

СБУ стверджує, що керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу. За вказівкою окупантів підозрювані мали викрасти потрібні документи, оцифрувати їх і в електронному вигляді передати до рф.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних вилучили технічну документацію, телефони, ноутбуки, планшети й флеш-носії з доказами злочинів. Крім того, у підозрюваного керівника групи знайшли понад 5 мільйонів у гривневому еквіваленті, які він, імовірно, отримав за співпрацю з росією.

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі.