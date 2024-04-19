Apple вилучила Telegram, WhatsApp і Threads з китайського App Store на вимогу КНР

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Компанія Apple видалила з китайського застосунку App Store соціальні платформи Threads і WhatsApp, а ще месенджери Telegram i Signal на вимогу влади. У КНР пояснили, що це було потрібно нібито «з міркувань національної безпеки».

Про це пишуть Bloomberg і The Wall Street Journal.

Усі ці месенджери популярні в Китаї, хоча доступні тільки через VPN-сервіси. Фактично, видалення застосунків з App Store обмежує інтернет-користувачів у спілкуванні з тими, хто перебуває за межами країни. Це ще більше посилює контроль над інтернетом у Китаї.

Накази на видалення застосунків з’явилися після запуску програми очищення, яку китайські регулятори розпочали в 2023 році. Планувалося, що ця програма видалить багато незареєстрованих застосунків із внутрішніх магазинів iOS і Android.

У серпні 2023 року Китай наказав усім розробникам мобільних застосунків пройти урядову реєстрацію до кінця березня 2024 року або припинити роботу. Тобто для продовження роботи в Китаї розробники та їхні застосунки повинні відповідати новому режиму ліцензування.

«Тепер китайські користувачі значною мірою обмежені лише китайськими програмами з невеликою кількістю міжнародних. Це досить суттєва зміна — в певному сенсі вона ще більше відгородить китайських громадян від решти світу», — сказав співзасновник і головний виконавчий директор консалтингової компанії AppInChina Річ Бішоп.

Китай роками забороняв використання іноземних соцмереж і месенджерів. Ці та інші заборони в китайському сегменті мережі отримали назву Великий китайський файрвол. Це допомогло таким програмам, як WeChat від Tencent, домінувати на внутрішньому ринку. Хоча китайські користувачі все ще можуть використовувати VPN для перегляду іноземних соцмереж.