Україна вперше збила російський бомбардувальник Ту-22М3

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Зранку 19 квітня Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення росії збила дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські війська атакують українські міста.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Браузер не підтримує відео Імовірні кадри падіння російського Ту-22М3.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки ППО вперше знищила дві ракети Х-22. У Повітряних силах наголосили, що Україні потрібно більше засобів і більше ракет, щоб краще захистити від російських ударів прифронтові території.

Загалом росіяни запустили 14 ударних безпілотників Shahed і 22 ракети різних типів — 2 крилаті Х-101/Х-555, 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 2 ракети «Іскандер-К» та 6 крилатих Х-22.

Збити вдалося 29 цілей — з ракет знищили 2 крилаті Х-101/Х-555, 11 авіаційних Х-59/Х-69 і 2 крилаті Х-22.