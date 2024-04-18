У квітні Україна виготовить рекордні 10 САУ «Богдана»

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РНБО

Частка українського виробництва зброї та боєприпасів постійно зростає — цього місяця промисловість уперше випустить 10 САУ «Богдана».

Про це розповів Володимир Зеленський за підсумками наради, присвяченої звітам про ситуацію з безпекою в Україні.

«Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей та залучати інвестиції. Уже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 [САУ] «Богдана», у травні та далі — ще більше», — вказав президент України.

Також на нараді, за його словами, звучали доповіді про надходження техніки й боєприпасів Силам оборони України, про їх розподіл по бойових бригадах і про комплектування резервних бригад ЗСУ.

На початку грудня 2023 року президент повідомляв про збільшення виробництва САУ «Богдана» до шести одиниць на місяць. Джерела The New York Times у статті, опублікованій 2 квітня, вказували, що виробництво українських САУ зросло до восьми одиниць на місяць.