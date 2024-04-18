У Польщі затримали агента, який пропонував спецслужбам росії допомогу в замаху на Зеленського

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У Польщі затримали агента, який співпрацював з воєнною розвідкою рф (ГРУ) і допомагав готувати замах на президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора і СБУ.

За даними слідства, громадянин Польщі за власною ініціативою налагодив контакт із представниками командування Збройних сил рф, і повідомив їх про готовність працювати на користь ГРУ.

Він планував зібрати та передати росії інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало допомогти російським спецслужбам спланувати замах на Зеленського під час його візиту в Польщу.

Українські правоохоронці повідомили польських колег про можливу підготовку до замаху. У результаті підозрюваного ідентифікували та затримали на території Польщі.

Польська прокуратура висунула йому звинувачення в готовності діяти на користь іноземної спецслужби. 18 квітня його відправили під варту.