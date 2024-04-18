TikTok почав блокувати поширювачів російської пропаганди, серед них — Шарій, Дубінський та Остап Стахів

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Соцмережа TikTok почала блокувати акаунти користувачів, які поширювали російську пропаганду.

Український Центр протидії дезінформації повідомив, що перші 24 облікові записи заблоковані. Серед них — акаунти пропагандистки Діани Панченко, антивакцинатора і борця з мобілізацією Остапа Стахіва, підозрюваних у державній зраді Анатолія Шарія та Олександра Дубінського та інші.

Акаунти ostap_stakhiv_lviv, oleshkonews, diana_panchenko_tiktok, dubinskypro, zuben co, supersharij, soska.russia, zubenlive та інші видалені.

Як зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, серед заблокованих облікових записів є великі сторінки із сотнями тисяч підписників.

Раніше Центр протидії дезінформації оприлюднив список TikTok-каналів, які поширюють ворожу пропаганду. Загалом там 83 акаунти. Робота над блокуванням каналів зі списку і виявленням нових триває.