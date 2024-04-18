Путін — нелегітимний президент, а російські НПЗ — законні цілі. ПАРЄ ухвалила резолюцію
- Автор:
- Оля Березюк
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Парламентська асамблея Ради Європи 17 квітня підтримала резолюцію, присвячену смерті російського опозиціонера Олексія Навального. У ній, серед іншого, володимира путіна назвали нелегітимним президентом рф.
Текст резолюції опублікований на сайті ПАРЄ.
У документі наголосили, що за правління путіна росія фактично стала диктатурою, а його режим дотримується неоімперіалістичної ідеології «русского мира», яку Кремль перетворив на інструмент для розпалювання війни.
Автори нагадали, що ще в минулорічній резолюції № 2519 ПАРЄ не визнала легітимність путіна. Асамблея звернулася до держав-членів і спостерігачів Ради Європи, а також до ЄС із пропозицією офіційно визнати нелегітимність путіна.
У резолюції закликали посилити санкції проти рф, зокрема:
- знизити ліміт цін на нафту і газ;
- запровадити вторинні санкції проти держав, людей та юросіб, які допомагають росії ухилятись від санкцій;
- накласти санкції на Московську біржу і «Росатом».
У документі додали, що згідно з міжнародним гуманітарним правом російські нафтопереробні заводи слід вважати законними обʼєктами військових атак.
Також автори закликали визнати, що Російська православна церква фактично використовується кремлівським режимом як інструмент російського впливу і пропаганди та не має нічого спільного зі свободою віросповідання.