Голова NASA Білл Нельсон заявив, що Китай приховує військову присутність у космосі під цивільними програмами

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NASA

Голова американської космічної агенції NASA Білл Нельсон попередив, що Китай нарощує свій космічний потенціал, розміщуючи військові обʼєкти під виглядом цивільних програм, тож США мають бути пильними.

Про це Нельсон заявив під час слухань Комітету з асигнувань Палати представників щодо бюджету NASA на 2025 рік.

За його словами, Китай домігся надзвичайного технологічного прогресу в космосі, особливо за останні 10 років, але ці успіхи сильно приховують.

«Ми вважаємо, що значна частина так званої цивільної космічної програми є військовою. І я думаю, що фактично ми перебуваємо в гонці», — додав Нельсон.

Він зауважив, що сподівається, що Пекін «схаменеться і зрозуміє, що цивільний простір призначений для мирного використання».

Нельсон також заявив, що США повинні знову висадитися на Місяць раніше за Китай, оскільки обидві країни здійснюють місячні місії. Він висловив занепокоєння, що якщо Пекін прибуде першим, він оголосить земний супутник своєю територію і накаже США триматися подалі.

Утім, Нельсон упевнений, що США не втратять своєї «глобальної переваги» в дослідженні космосу.

«Але треба бути реалістами. Китай справді вклав у це багато грошей, у його бюджеті є багато можливостей для зростання. Я думаю, нам просто краще не втрачати пильності», — сказав він.