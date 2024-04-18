Президент Польщі Дуда зустрівся з Трампом у Нью-Йорку — говорили про війну в Україні

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AP

Президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Нью-Йорка зустрівся з Дональдом Трампом. На вечері, що пройшла 17 квітня, вони обговорили війни в Україні та на Близькому Сході, а також витрати НАТО на оборону.

Про це пише Politico.

Представники кампанії Трампа повідомили, що зустріч тривала близько двох годин у квартирі Трампа. Вони обговорили пропозицію президента Дуди, щоб країни НАТО витрачали щонайменше 3% свого ВВП на оборону. Цю пропозицію Дуда висловив у статті для The Washington Post минулого місяця, де стверджував, що «імперіалістичні амбіції росії та агресивний ревізіонізм штовхають Москву до прямої конфронтації з НАТО», тож Альянс має бути готовим до цього.

Дуда був одним з міжнародних партнерів Трампа під час його президентства. Якось він запропонував назвати одну з військових баз у Польщі «Форт Трамп» і відвідав Білий дім у 2020 році, коли Трамп вів президентську кампанію.

Вечеря з Дудою стала останньою з низки переговорів, які Трамп мав за останні місяці зі світовими лідерами. Дуда після спілкування сказав, що це була «дружня зустріч у дуже гарній атмосфері» і що Трамп запевнив, що підтримуватиме Польщу й далі.

Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда, 17 квітня 2024 року. AP

Напередодні Трамп провів переговори із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, обідав із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном і зустрічався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.