Мер Рені та колишній місцевий депутат отримали тюремні вироки за хабар

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Вищий антикорупційний суд засудив до 9 років міського голову Рені Одеської області Ігоря Плєхова і до 10 років колишнього депутата Ренійської міської ради Івана Пойдолова за одержання $50 тисяч хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Також фігурантів позбавили права обіймати посади в органах місцевого самоврядування і в органах державної влади впродовж трьох років. Крім того, в обох конфіскували все належне їм майно.

Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів.

Слідство встановило, що депутат Ренійської міськради Іван Пойдолов, який одночасно обіймає посаду голови постійної комісії, що займається, зокрема, земельними питаннями, за попередньою змовою з мером, отримав частину хабаря за оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га. Загальна сума хабаря, про який просили посадовці, — $100 тисяч.