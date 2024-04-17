Росіяни від початку року обстріляли Сумщину понад чотири тисячі разів

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Сумська обласна прокуратура / Facebook

Від початку 2024 року російські війська понад чотири тисячі разів обстріляли Сумщину. Для розуміння: за весь минулий рік кількість обстрілів сягнула шести тисяч, каже міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він відвідав прикордонні громади області й провів там кілька оперативних нарад щодо алгоритму дій під час обстрілу, евакуації цивільних, реагування на дії окупантів і ситуацію на кордоні.

Російські війська майже щодня обстрілюють населені пункти Сумщини з різних видів озброєння. Останнім часом ці атаки посилилися.

У двох територіальних громадах Сумщини 5 квітня оголосили обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що це «рішення було ухвалене через безпекову ситуацію».