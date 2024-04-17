З російської окупації повернули ще 6 дітей з їхніми сімʼями

Новини

Команда Save Ukraine повернула з російської окупації ще шістьох українських дітей з їхніми сімʼями.

Про це повідомили в Save Ukraine.

Зокрема, на підконтрольну Україну територію вдалося евакуювати трирічну дівчинку з її матірʼю.

«Початок повномасштабного вторгнення Марина [імена змінені з міркувань безпеки] зустріла в декретній відпустці на руках з однорічною Софійкою. І перші місяці були для сімʼї найважчими, адже на тлі величезного стресу донечка і мама не могли ні їсти, ні спати. Російські винищувачі літали над селом на рівні ліній електропередачі. Почалися постійні обшуки: військові заходили в кожен дім і все перевіряли. Пізніше населення примушували брати російські паспорти, не дозволяли навіть через блокпост проїхати без них», — написали в Save Ukraine.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін привітав повернення двох сімей на українські території та розповів, що додому також удалося повернути сімʼю, що виховує двох братів 12 і 16 років, позбавлених батьківського піклування.

«Олена із синами жила за 10 кілометрів від лінії фронту. Дуже добре памʼятає той ранок 24 лютого. Тоді в самій нічній сорочці вийшла на ґанок і почула вибухи — дуже злякалася. Підняла хлопців і кілька днів з ними ховались у сараї від обстрілів», — розповідають у Save Ukraine.

За тиждень село повністю окупували. Два місяці сімʼя нікуди не виходила, вперше виїхала в місто лише в кінці квітня, щоб купити продуктів.

«Було дуже страшно весь час. Але влітку почалася тотальна фільтрація, приходили співробітники ФСБ, допитували, щось шукали, примушували віддавати дітей на навчання в російську школу. Тож вибору не було — Олена із синами була вимушена покинути рідну домівку», — пишуть в організації.

Команда Save Ukraine вже врятувала 290 дітей, з них 73 — сироти.