Нідерланди остаточно вирішили закрити одне з найбільших родовищ газу в Європі

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Сенат Нідерландів вирішив остаточно закрити Гронінгенське газове родовище — одне з найбільших у Європі. Про це повідомляє Reuters.

Раніше уряд країни обіцяв не відновлювати видобуток газу через ризик землетрусів у провінції Гронінген.

Тепер концерни Shell і ExxonMobil, які керують компанією-оператором родовища у Гронінгені, звернулися до Арбітражного суду — він вирішить, чи має уряд Нідерландів виплатити концернам компенсації через втрати.

Розробку одного з найбільших у Європі газового родовища припинили в жовтні 2023 року, проте 11 свердловин залишалися відкритими на випадок «суворої зими та через невизначену міжнародну ситуацію», повʼязану з російським вторгненнямв Україну.

Рішення припинити видобуток газу в родовищі ухвалили, зокрема, через регулярні землетруси, що відбуваються в регіоні. Перші невеликі поштовхи у Гронінгені зафіксували в 1986 році, відтоді їх було сотні. Хоча більшість з них неможливо виявити за допомогою приладів, у 2012 році в регіоні стався землетрус магнітудою 3,6, що призвело до тисяч позовів про відшкодування майнової шкоди — причиною лиха називали видобуток газу.