Китайський експорт до росії в березні обвалився вперше за майже два роки через загрозу санкцій

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Експорт Китаю до росії вперше із середини 2022 році скоротився в березні на тлі частіших погроз з боку США застосувати проти китайських банків вторинні санкції за ймовірну підтримку Кремля у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент рф путін на переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Китаю наступного місяця може порушити питання про необхідність збільшити обсяги торгівлі. Росія вважає скорочення експорту тимчасовим, пише Bloomberg із посиланням на анонімне джерело.

За даними китайської митниці, експорт Китаю до росії в березні впав майже на 16%, як порівняти з березнем минулого року. Це відбувається через те, що міжнародні транзакції з росією ставлять банки й підприємства інших країн під загрозу вторинних санкцій США за сприяння війні проти України.

Товарообіг між росією і Китаєм минулого року досяг рекордних $240 мільярдів завдяки китайському імпорту російської нафти й експорту автомобілів, промислового обладнання та електроніки до рф.

Торгівля Туреччини з росією теж скорочується під тиском санкцій Заходу.

Загальний обсяг російського імпорту в березні скоротився на 18%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані Банку росії.

Через частіші попередження з боку США про ризик вторинних санкцій «розрахунки за торговими операціями тепер займають більше часу, і російським імпортерам для забезпечення поставок доводиться все більше покладатися на країни Центральної Азії», — сказав економіст Bloomberg Economics Олександр Ісаков.

У грудні минулого року Міністерство фінансів США оголосило, що вводитиме вторинні санкції проти компаній та банків третіх країн за співпрацю з росією. Після цього китайські банки посилили обмеження на фінансові операції з рф.