У Львові оголосили переможців конкурсу на проєкт меморіалу Героїв України

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У Львові завершився архітектурний конкурс на проєкт меморіального комплексу військових поховань Героїв України на вулиці Іллі Мечникова. Переможцем стала команда архітекторів з Хмельницького — Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Конкурс тривав три місяці.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Окрім зони поховань, на території комплексу планують облаштувати меморіальний сквер, музей, монумент солдату, каплицю й колумбарій — місце для захоронення урн з прахом, куди можна буде спуститися як сходами, так і пандусом.

За проєктом, намогильні споруди на цвинтарі пропонують виконати з білого архітектурного бетону із вкрапленнями натурального каменю (терраццо). На надгробній плиті буде місце для фотографії та імені з роками життя полеглого. Разом із цим, буде місце для розміщення квітів та лампадок. Також збоку від могил облаштують місця для сидіння уніфікованого дизайну.

«На передній частині комплексу біля вулиці Мечникова пропонуємо облаштувати площу з монументом невідомому воїну. Концепція нової площі полягає у зміненні осі міста на вісь історичну. Ця вісь направлена на північний схід та схід в усереднену точку, що поєднує координати боїв за Київ, Харків, Донецьк, Авдіївку, Дебальцеве, Іловайськ, Херсон та основний напрямок оборони України. Таке зміщення осі має привернути увагу до географічної єдності України та контрастувати зі структурою міста, врізаючись у неї», — зазначив автор проєкту Дмитро Райфшнайдер.

Січення граней монумента невідомому воїну нагадуватиме щит. Монумент може мати багато символічних прочитань, але основне — це зелені шляхи, що в перспективі йдуть до неба. А зелень на щиті символізуватиме цвіт нації, який пішов захищати державу.

Також на площі розташують плиту, на якій зобразять графічні знаки бригад і підрозділів, герої яких воювали за Україну. Там же буде і місце для покладання квітів.

У кінці «Марсового поля» залишать хрест на честь Української галицької армії, який завершить центральну вісь усього комплексу. Біля хреста розмістять молитовну споруду.

Переможців фахове журі обирало серед 27 конкурсних робіт. Усього було девʼять членів журі з різних напрямків: меморіалізації, органів місцевого самоврядування, обласної адміністрації, спілки архітекторів, практикуючі архітектори та професори.

«Ми обрали проєкт, де в центрі є поховання Героїв — це основний елемент, який ніщо не може затьмарити. З точки зору самих поховань, надмогильних споруд — тут усе дотримано досить коректно. Є козацький хрест, є альтернативна версія цього поховання для нехристиян, є можливість дістатися до будь-якого місця поховання на кріслі колісному. Мабуть, з точки зору вирішення самої зони поховань — це найбільш коректний з усіх поданих», — зазначили в журі.

Проєкт Голубєва та Райфшнайдера — це концепція, її ще доопрацьовуватимуть із членами дорадчої ради, до якої входять військові, родини загиблих та представники духовенства, з якими напередодні зустрічались архітектори.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, обирали не проєкт, який будуть реалізовувати «один в один», а саме архітекторів, з якими будуть працювати над меморіалом.

«Багато ідей, озвучених на зустрічах з дорадчою радою, з родинами та організаціями, будемо враховувати. Ми маємо вийти на найкращий результат, який буде влаштовувати всіх», — зазначив Коломєйцев.

Водночас, друге місце в конкурсі посів колектив зі Львова у складі Андрія Лесюка, Михайла Когута, Катерини Іващук, Ярослава Іваськова, Єгора Перепелюка та Ігоря Когута.

Проєкт меморіалу, друге місце.

А на третьому місці опинився проєкт колективу у складі Дениса Козака, Анни Помазанни, Христини Мухи, Артема Тютюнника, Сімоне де Якобіс та Малґожати Куцевич.