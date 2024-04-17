Суд дав 12 років тюрми російському окупанту, який розстріляв цивільного поблизу Бучі

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Андрій Бойко / «Бабель»

Суд засудив російського військового до 12 років позбавлення волі — він розстріляв цивільного українця поблизу Бучі навесні 2022 року.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Засуджений — 29-річний контрактник із 331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії Збройних сил росії Радік Гукасян. Під час боїв за Київ у 2022 році він разом з іншими окупантами розстріляв цивільну машину поблизу Бучі — загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка у лісі.

СБУ

Українські військові взяли Гукасяна в полон під час боїв на Херсонському напрямку в серпні 2022 року. Слідство встановило, що Гукасян був у лавах російської армії з перших днів повномасштабного вторгнення.

Разом зі спільниками Гукасян обстрілював та грабував помешкання мешканців Київщини. А потім награбоване майно відправляв до рф. Його визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни.