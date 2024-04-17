Захід не хотів гарантувати Україні безпеку навесні 2022-го, тому спонукав до боїв. Огляд матеріалів іноземних медіа 16 квітня

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«Бабель»

Великий матеріал про російсько-українські мирні переговори 2022 року вийшов у впливовому американському виданні Foreign Affairs. Його автори, Семюел Чарап з аналітичного центру RAND Corporation і Сергій Радченко з Університету Джона Гопкінса стверджують, що мають документ, який фігурував як додаток до проєкту мирної угоди між росією та Україною і який представили 29 березня 2022 року на зустрічі сторін у Стамбулі. Це були гарантії безпеки, які мали б забезпечити союзники України ― зокрема Польща, Велика Британія та США, а також росія і Білорусь. Відповідно до скриншотів документів, гарантії були детальними й передбачали створення безпольотної зони, надання необхідної для оборони зброї та участь у захисті свободи країни військ країн-союзниць у разі нападу на Україну. Таких заходів кожна країна-гарант зобовʼязана була б вжити без погодження з іншими, тобто росія вставити палиці в колеса тут не могла б, стверджують автори. Причиною того, чому Москва стала поступливішою, були її поразки на першому етапі війни й розуміння, що швидко Україну їй не перемогти.

Західні країни були заскочені цим проєктом договору: співрозмовник авторів з числа американських високопосадовців стверджує, що їх поставили перед фактом, коли текст уже був готовий. І перспектива зобовʼязатися в перспективі встрягти у війну з росією злякала й США і, наприклад, Велику Британію. І вже 30 березня тодішній премʼєр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що домовлятися з росіянами сенсу немає і будь-які розмови варто починати лише після того, як Київ відвоює у загарбників усю свою територію. Захід же обіцяв у цьому допомогти. Під час візиту до Києва 7 квітня Джонсон деталізував свою позицію в розмовах з українським керівництвом. Відтоді Україна почала щедро отримувати зброю від партнерів.

Київ пристав на пропозицію Заходу, відчувши, що росія слабша, ніж здається, а ЗСУ можуть завдати їй значної шкоди та справді відвоювати все загарбане з 2014 року. Доти ж до угоди з росіянами в Києві ставилися всерйоз ― та й до середини квітня робота тривала, сторони обмінювалися проєктами документа. Однак до кінця місяця цей процес припинився. Також на зупинку вплинуло те, що українці та світ побачили після звільнення Бучі та Ірпеня. Звірства росіян стали перепоною до можливого мирного врегулювання.

Автори зазначають, що сам факт існування проєкту такого документа свідчить, що мирне врегулювання між сторонами можливе, адже колись вони вже були до нього готові. І запевняють, що в майбутніх переговорах, коли вони все ж таки почнуться, можна було б скористатись напрацюваннями весни 2022-го. Та питання в тому, чи погодиться цього разу Захід гарантувати безпеку України. Чи це знову будуть просто «запевнення», що, як і свого часу Будапештський меморандум 1994 року, на ділі обернулись нічим.

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