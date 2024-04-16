Рух «ЧЕСНО»: В Україні минулого року засудили понад 300 зрадників і майже 800 колаборантів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У 2023 році в судах розглянули лише 30% справ за статтями «Державна зрада» і «Колабораційна діяльність», які перебували на розгляді. Це на 7% менше, ніж у 2022 році. Водночас з розглянутих справ засудили 326 зрадників і 793 колаборантів.

Такі дані 16 квітня опублікував рух «ЧЕСНО» після аналізу сайту судової влади України.

Протягом 2023 року на розгляді українських судів перебувала 1 921 справа за статтею «Державна зрада» та 2 724 справи за статтею «Колабораційна діяльність». Це майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

У 2023 році свою винуватість у держзраді визнали лише 19 підозрюваних із 1 921 справи, які перебувала на розгляді (1%). Це на девʼять справ більше, ніж у 2022 році. Винуватість у колабораційній діяльності визнали підозрювані в 117 справах (4%). Загалом судді закрили 34 справи з 1 386.

Протягом 2018—2021 років із 243 розглянутих справ лише в 10 провадженнях підозрювані визнали винуватість у державній зраді (4%). Протягом цих років 60% розглянутих справ закрили. За всі роки підозрювані визнали винуватість у держзраді лише у 3,8% справ.