Україна зірвала гастролі російського балету в Південній Кореї

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У Південній Кореї з ініціативи МЗС України скасували балетне шоу за участю солістів російського Великого театру.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Зусиллями українського посольства, української громади та міжнародних партнерів скасували виступ російської прими-балерини із проєктом «Моданс» у Сеульському Артцентрі та «Гала-концерт балету Большого театру» у столиці Південної Кореї.

Як зазначило Reuters, балетне шоу скасували за день до премʼєри. Організатор шоу повідомив, що скасування вистави відбулося через «напруженість у відносинах між Сеулом і Москвою щодо України та Північної Кореї».

Раніше в березні в Сеулі також скасували вистави балету зі Світланою Захаровою, російською примою-балериною українського походження й активною прихильницею президента росії володимира путіна.