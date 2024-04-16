У Британії рентгенологи закликають зняти податок на бюстгальтери

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У Великій Британії рентгенологи назвали бюстгальтери предметом першої необхідності, який не повинен обкладатися податком на додану вартість.

Про це пише The Telegraph.

Лікарі вважають, що податок на бюстгальтери «непропорційно» впливає на жінок і навіть може вважатися дискримінаційним за Законом про рівність. Цю позицію сьогодні мають представити на щорічній конференції Товариства рентгенологів в англійському місті Лідс.

«Введення ПДВ на бюстгальтери непропорційно впливає на жінок. Відповідно до Закону про рівність 2010 року оподаткування бюстгальтерів може вважатися дискримінаційним», — запевняють радіологи.

Лікарі кажуть, що хоча зазвичай немає медичних показань для носіння бюстгальтера, жінки з більшим розміром чашки можуть страждати від проблем з опорно-руховим апаратом, якщо не будуть носити бюстгальтер — правильно підібраний за розміром. Жінки з розміром D чи більше часто відчувають болі в спині, плечах і шиї через вагу своїх грудей.

«Носіння якісного, добре підігнаного бюстгальтера могло б полегшити деякі з цих проблем чи допомогти уникнути захворювань опорно-рухового апарату», — зазначають фахівці.

Делегати зʼїзду Товариства рентгенологів порівнюють бюстгальтери з засобами менструальної гігієни — в більшості європейських країн, зокрема і в Британії, такі товари, як прокладки, тампони, менструальні чаші визнали предметом першої необхідності і скасували так званий tampon tax — «податок на тампон».

Ще деякий час після цього залишався податок 20% на менструальну білизну — багаторазову альтернативу прокладкам і тампонам — оскільки її класифікували як одяг. Але ПДВ на менструальну білизну скасували в Британії у січні.

Жінки, які перенесли хірургічну операцію щодо раку молочної залози — мастектомію, часткову мастектомію або лампектомію — вже не мають сплачувати податок при купівлі певних бюстгальтерів.