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Зранку 16 квітня помер публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов — йому було 56 років. Причини смерті не повідомляють.

Повідомлення про смерть опублікували на сторінці братів Капранових.

«Друзі, у нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Усе решта скасовується, пробачте», — йдеться у повідомленні.

Дмитро Капранов

Брати Дмитро та Віталій Капранови — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі та блогери. На початку 1990-х років разом із братом Дмитро Капранов видавав московську українську газету «Тинди-ринди» та журнал української фантастики «Брати». Тоді ж Дмитро і Віталій Капранови почали писати свою першу книжку «Кобзар 2000».

У 1999 році Капранови організували перший конкурс української гостросюжетної літератури «Золотий Бабай» — тоді переміг роман Василя Шкляра «Ключ». А вже в 2000 році Капранови заснували видавництво «Зелений пес». Першою книжкою став роман Леоніда Кононовича «Я, зомбі». «Зелений пес» видає сучасну художню літературу, зокрема для дітей.

У вересні 2019 року брати Капранови заснували YouTube-канал «імені Т. Г. Шевченка» про історію України. У найпопулярнішому відео брати розповідають історію України за 10 хвилин, ролик набрав 3,2 мільйона переглядів.

З початку російського вторгнення росії в Україну брати Капранови воювали проти росіян у Києві в лавах полку «Азов».