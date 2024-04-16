Reuters: Україна вийшла з переговорів про безпеку судноплавства в Чорному морі. Туреччина виступала посередником

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Україна та росія протягом двох місяців вели переговори з Туреччиною щодо угоди про гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі. Країни вже досягли згоди щодо тексту документу, коли Київ раптово відмовився укладати домовленість.

Про це інформагентству Reuters на умовах анонімності повідомили чотири джерела, близькі до обговорень.

За їхніми словами, переговори відбувалися за посередництва Туреччини після підштовхування з боку ООН.

Угоди «про гарантії безпеки торговельного судноплавства в Чорному морі» нібито досягли в березні. Хоча Україна і не хотіла її офіційно підписувати, але дала згоду на те, щоб турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про угоду 30 березня, напередодні місцевих виборів у Туреччині.

«В останню хвилину Україна раптово вийшла з переговорів, і угода була зірвана», — повідомило одне з джерел. Ще троє людей підтвердили цю версію.

Не відразу було зрозуміло, чому Україна відмовилася від угоди. Співрозмовники Reuters сказали, що стало причиною такого рішення.

У лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що без нової військової допомоги США Україна не зможе захистити чорноморський судноплавний коридор.

«Ми досі сподіваємося, що свобода судноплавства в Чорному морі переможе», — сказав речник ООН Стефан Дюжаррік у коментарі Reuters.

У тексті угоди, з копією якої ознайомилося Reuters, йдеться, що Туреччина «в рамках своїх посередницьких зусиль» досягла домовленостей з Україною та росією «про забезпечення вільного та безпечного плавання торговельних суден у Чорному морі» за Конвенцією Монтре про режим проток.

Цей документ 1936 року дає Туреччині контроль над Босфором і Дарданеллами та право регулювати транзит військових кораблів.

Він також гарантує вільний прохід цивільних суден у мирний час і обмежує прохід суден, які не належать країнам Чорноморського регіону.

За угодою, Україна і росія мали запропонувати гарантії безпеки торговим суднам у Чорному морі, зобовʼязавшись не бити, не захоплювати й не обшукувати їх, доки вони порожні або провозять невійськові вантажі.

«Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять товари військового призначення (за винятком морських перевезень, узгоджених сторонами в рамках міжнародних місій)», — йдеться в проєкті угоди.