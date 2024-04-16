Ілон Маск хоче стягувати плату з нових користувачів X за можливість робити публікації

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Ілон Маск планує стягувати з нових користувачів X невелику плату за можливість робити публікації, щоб подолати проблему ботів.

За словами власника соцмережі, це «єдиний спосіб» зупинити «натиск ботів», оскільки нинішні інструменти перевірки, як-от CAPTCHA, уже не працюють так надійно, як раніше, через розвиток штучного інтелекту.

У відповіді одному з користувачів X Ілон Маск додав, що без сплати комісії нові акаунти зможуть робити публікації через три місяці після створення.

Наразі невідомо, коли в X зʼявиться нова вимога оплати за першу публікацію та якого розміру буде ця комісія.

Минулого року в жовтні, як пише TechCrunch, соцмережа X почала стягувати з нових неперевірених користувачів з Нової Зеландії та Філіппін $1 за можливість повноцінно користуватися X. Нові користувачі могли читати дописи, але не могли з ними взаємодіяти. Тому їм треба було заплатити, щоб робити публікації, лайкати, робити репости, відповідати, робити закладки та цитувати публікації.