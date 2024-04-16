В Австралії відкрили новий вид мурах і назвали його на честь лорда Волдеморта

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В Австралії дослідники відкрили новий вид підземних мурах і назвали його Leptanilla voldemort — на честь головного антагоніста серії «Гаррі Поттер» лорда Волдеморта.

Про це пише науковий журнал ZooKeys.

Вчені з університету Західної Австралії знайшли комах на глибині 25 метрів в околицях міста Ньюман. Дослідники пробурили в ґрунті свердловину, опустили на дно сітку й повільно витягли. Так вдалося знайти декілька мурах, і виявилося, що це новий вид.

Мурахи Leptanilla voldemort вирізняються невеликими розмірами (близько 1,5 мм завдовжки), подовженими кінцівками, антенами і щелепами, а також блідим жовтуватим забарвленням і відсутністю очей. Причому це лише другий випадок, коли в Австралії знайшли рід Leptanilla — його вважають дуже рідкісним.

Лорд Волдеморт у серії фільмів «Гаррі Поттер». Його роль виконує Ральф Файнс.

Ці мурахи не піднімаються на поверхню і весь час проводять у повній темряві. Вони хижаки, переважно харчуються підземними безхребетними, насамперед геофілами — для цього використовують гострі щелепи. Крім того, дорослі особини пʼють гемолімфу личинок власного виду. Усе це нагадало дослідникам про темного чарівника Волдеморта із всесвіту Гаррі Поттера.