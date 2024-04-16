Документалісти воєнних злочинів подали перший позов в Аргентині — суд розгляне катування українця в окупації

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Ініціатива українських та міжнародних журналістів з документування воєнних злочинів The Reckoning Project разом із присутнім у Буенос Айресі потерпілим громадянином України подали кримінальний позов до Федерального суду Аргентини. Справа стосується катувань українського цивільного російськими окупантами.

Про це повідомила співзасновниця The Reckoning Project Наталя Гуменюк.

Це перший в історії український позов щодо катувань, поданий до суду в Аргентині. Конституція Аргентини на підставі універсальної юрисдикції дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, зокрема, злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від того, де їх було скоєно.

Упродовж років Аргентина відігравала провідну роль у боротьбі з безкарністю як на національному, так і на міжнародному рівні, розглядаючи справи з різних країн за принципом універсальної юрисдикції.

Свідчення, надані уцілілим у позові, демонструють практики катувань електрострумом під час затримання росіянами в одному з окупованих ними українських міст. Чоловіка катували за сприяння афілійованих з російською державою установ та їхніх очільників.