Генштаб: Росія залишилася ще без 9 танків і 16 артилерійських систем

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Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 16 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку російські війська 8 разів атакували позиції Сил оборони біля Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 33 атаки біля Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Спірного, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 15 атак росіян в районах Новобахмутівки, Бердичів, Семенівки, Уманського та Первомайського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Новомихайлівки, Побєди, Водяного та Урожайного Донецької області. Війська окупантів 30 разів намагався прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області, північніше Приютного та південно-західніше Білогірʼя Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни 5 разів атакували українські позиції.

На Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському та Купʼянському напрямках росіяни штурмових дій не вели, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж українського кордону.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 15 квітня окупанти орієнтовно втратили 920 військових (вбиті та поранені), 9 танків, 13 бронемашин, 16 артилерійських систем, один засіб ППО, 11 безпілотників і 53 одиниці автотехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління російських військ. Ракетні війська вдарили по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління дронів росіян.