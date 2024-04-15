Як війна зробила мільярдером чеського підприємця Міхала Стрнада. Огляд матеріалів іноземних медіа 15 квітня

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«Бабель»

Видання Bloomberg розповідає історію про те, як сімейний бізнес Стрнадів через російсько-українську війну виріс до міжнародної групи компаній, що в перспективі може зрівнятися з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, а самі власники вже стали мільярдерами. Їхній актив ― чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), яка зараз відновлює радянські танки й будує нову важку військову техніку.

CSG почалась із компанії Excalibur, яку в 1995 році заснував Ярослав Стрнад. Він купив списані радянські танки й планував розібрати їх на металобрухт. Однак виявилось, що багатьом колишнім союзникам Радянського Союзу потрібні запчастини з цих танків. Excalibur перепрофілювалася на постачальника комплектуючих, а з часом ― на відновлення, наприклад, танків T-72. У матеріалі йдеться, що за час існування компанія вже відновила майже 300 танків, сотню з них ― останніми роками, адже стільки відновлених CSG Т-72 відправились у ЗСУ. Також CSG продала Україні чимало артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабної війни росії проти України компанія наростила виробництво артснарядів у понад десять разів, а кількість її працівників зросла втричі ― до 10 тисяч у 8 країнах. За минулий рік виручка компанії становила $1,9 мільярда.

Те, що свого часу CSG концентрувалася на радянській зброї та техніці виробництва країн колишнього соцтабору, стало запорукою її успіху ― адже саме цю техніку досі активно задіюють на фронті в Україні. Утім, чехи поступово розширювали спектр зброї, з якою мають справу. У нових корпусах Excalibur, що тепер є одним із підрозділів CSG, виробляють самохідні артилерійські установки, вантажівки військового призначення ― і завантажені замовленнями на кілька років уперед. «Навіть якщо війна завершиться завтра, країнам треба буде поповнити складські запаси й збільшити їх, ― каже теперішній керівник компанії Міхал Стрнад. ― Роботи для нас вистачить».

Міхалу всього 31 рік, батько Ярослав почав залучати його у справи компанії ще у шкільному віці, а поставив на чолі CSG у 21. Тепер одна з головних турбот Стрнада-молодшого ― експансія. Маючи активи у Британії, США, Сербії, Франції, Італії та Індії, компанія прагне розширювати виробництво далі. Вона будує три збиральні цехи в Європі, є плани спільного підприємства в Україні й амбітний намір придбати підрозділ з виробництва артилерійських снарядів американської компанії Vista Outdoor за майже $2 мільярди. Також CSG розвиває виробничі майданчики в самій Чехії та Словаччині. «Ми ще не рівня Rheinmetall, але наближаємось до нього, ― каже Міхал Стрнад, згадуючи про німецького виробника зброї, що зараз активно розвивається. ― Щомісяця мені пропонують продати щось зі своїх активів, але я навіть не думаю цього робити, бо на що я витрачу гроші від продажу? Очевидно, на придбання нових активів [із виробництва зброї]». Автори видання запевняють, що головною причиною розвитку CSG стала збройна підтримка Заходом України, і це лише одна з кількох схожих «історій успіху».

Також варті уваги стаття Deutsche Welle про те, як зазвичай пацифістська Японія все активніше включається в підтримку України, і текст Associated Press про візит до Китаю канцлера Німеччини Олафа Шольца. За всіх суперечностей між Пекіном і Заходом торгівля з Китаєм є істотним фактором економіки тієї ж Німеччини, тому якісь мости варто зберігати, пише видання. Відмова від Китаю як партнера коштувала б Берліну щонайменше 5% ВВП.

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