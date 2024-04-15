Единбурзька галерея запрошує всіх охочих повісити свої роботи на її стінах

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Галерея в Единбурзі (Шотландія) запропонувала всім охочим повісити свої роботи на її стінах.

Про це пише The Guardian.

Галерея Edinburgh Printmakers відкрилася 57 років тому. Вона розташована в приміщенні колишньої фабрики у промисловому районі міста Фаунтінбрідж.

Її нова подія — «Замкові млини тоді і зараз»: Чия це галерея?» — пропонує простір художникам-початківцям для демонстрації своїх робіт або кураторства над іншими творами мистецтва. Проєкт триватиме з 19 квітня по 30 червня і має на меті забезпечити «інтерактивний досвід у режимі реального часу».

Приймаються художні роботи в різних жанрах, включно з картинами, гравюрами, текстильними виробами, скульптурами та перформансами. Очікується, що художники будуть залучені зі шкіл, громадських груп і відвідувачів.

«Правила прості: будь-хто може додати роботу та/або стати співкуратором виставки, переміщуючи твори мистецтва у просторі так, як він вважає за потрібне», — зазначив представник виставки.

Ця новина зʼявилася після того, як одна з галерей у Мюнхені виявила, що один з її техніків контрабандою проніс власну картину і повісив її поряд з відомими творами модерну та сучасного мистецтва.

Як писали німецькі ЗМІ, 51-річний технік, якого музей звільнив і заборонив відвідувати його протягом трьох років, зробив це «в надії досягти свого мистецького прориву».

Утім, людина, якій було відомо про задум техніка, зазначила, що це був «мистецький виклик», а сам технік «не жадав слави».