Жертвам сексуального насильства російських окупантів виплатять по €3 тисячі компенсації

Новини

Фонд Global Survivors Fund виплатить по €3 тисячі репарації постраждалим від сексуального насильства під час війни з росією. У рамках проєкту отримати компенсації зможуть 500 людей.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Фонд планує спершу зібрати дані від постраждалих, потім встановити, чи правдиві їхні свідчення та чи відповідають ці кейси критеріям сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом (СНПК). Якщо так, то постраждалі зможуть отримати по €3 тисячі. У межах проєкту репарації виплатять 500 потерпілим. Фонд обіцяє конфіденційність.

«Сексуальне насильство, повʼязане з конфліктом, росія використовує як психологічну зброю, спосіб залякування мирного населення на тимчасово окупованих територіях, інструмент приниження і придушення українського народу і для тортур військовополонених. Це грубе порушення одного з фундаментальних прав людини — на особисту недоторканість людини», — наголосив Лубінець.

Він зазначив, що СНПК може кваліфікуватись не лише як воєнні злочини, злочини проти людяності чи грубі порушення прав людини, але й бути частиною актів геноциду.

«Я вітаю рішення про запуск цього проєкту і намір Фонду захищати конфіденційність постраждалих задля захисту прав людини та її персональних даних», — написав Лубінець.