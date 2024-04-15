Зеленський призначив нового заступника глави Офісу президента на місце Сибіги
- Автор:
- Софія Телішевська
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Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента — ним став Микола Точицький, якого кілька днів тому звільнили з посади заступника голови МЗС.
Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті голови держави 15 квітня.
Точицький зайняв місце Андрія Сибіги, який з 2021 року відповідав в ОП за міжнародний напрям.
12 квітня Кабінет міністрів України призначив Андрія Сибігу на посаду першого заступника міністра закордонних справ.
Що відомо про Точицького
Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (філолог, перекладач французької та англійської мов), а також Інститут міжнародних відносин в університеті Шевченка (юрист-міжнародник) та Женевський центр політики безпеки. Одружений, має двох синів.
Карʼєрний шлях:
- 1993—1995 роки — аташе, третій секретар Управління контролю за озброєнням і роззброєнням МЗС України;
- 1995—1998 роки — секретар посольства України в Королівстві Бельгія;
- 1998—1999 роки — перший секретар Управління контролю над озброєнням та НТС МЗС України;
- 1999—2001 роки — перший секретар, радник Департаменту з питань політики та безпеки МЗС України;
- 2001—2003 роки — радник Постійного представництва України при Раді Європи;
- 2003—2004 роки — перший заступник директора, директор Кабінету міністра закордонних справ України;
- 2004—2005 роки — начальник Управління консульської служби МЗС України;
- 2005—2008 роки — генеральний консул України у Сан-Франциско;
- 2008—2010 роки — перший заступник керівника, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату президента України;
- 2010—2016 роки — постійний представник України при Раді Європи;
- 2016—2021 роки — посол України в Бельгії, представник України при ЄС та Європейському співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;
- 2017—2021 роки — посол України в Люксембурзі за сумісництвом;
- З 29 вересня 2021 року працював на посаді заступника міністра закордонних справ України.