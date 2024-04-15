Зеленський призначив нового заступника глави Офісу президента на місце Сибіги

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Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента — ним став Микола Точицький, якого кілька днів тому звільнили з посади заступника голови МЗС.

Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті голови держави 15 квітня.

Точицький зайняв місце Андрія Сибіги, який з 2021 року відповідав в ОП за міжнародний напрям.

12 квітня Кабінет міністрів України призначив Андрія Сибігу на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Що відомо про Точицького

Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (філолог, перекладач французької та англійської мов), а також Інститут міжнародних відносин в університеті Шевченка (юрист-міжнародник) та Женевський центр політики безпеки. Одружений, має двох синів.

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