В Австралії чоловік напав з ножем на священника під час проповіді

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У християнській церкві в передмісті австралійського міста Сіднея чоловік напав з ножем на священника під час його проповіді.

Богослужіння транслювалося у YouTube, тому момент нападу потрапив на відео.

Інцидент стався в ассирійській церкві Христа Доброго Пастиря у передмісті Сіднея Вейклі. Молодий чоловік підійшов до єпископа Мар Марі Еммануїла, коли той проводив богослужіння, і кілька разів вдарив його ножем в обличчя та тіло.

Єпископа доставили до місцевої лікарні, йому надають медичну допомогу. Парафіяни, які намагалися втрутитися, також дістали поранень. До місцевої лікарні потрапили 30-річний чоловік з численними рваними ранами, 20-річний і 60-річний чоловіки з порізами рук, повідомили парамедики NCA NewsWire.

У поліції австралійського штату Нового Південного Уельсу заявили, що нападника вже затримали правоохоронці. У поліції також повідомили про кількох поранених, там запевнили, що життю постраждалих наразі нічого не загрожує і парамедики надають їм допомогу.

Після нападу на священника біля церкви спалахнули заворушення. Сотні людей зібралися на знак протесту, кидаючи пляшки та цеглу в поліцейських. На кадрах із соцмереж чутно, як мітингувальники вигукують «Виведіть його сюди» та «Око за око».

Як повідомляють місцеві ЗМІ, після численних спроб угамувати розлючений натовп поліцейські були змушені застосувати сльозогінний газ.

Жертва нападу — єпископ Мар Марі Еммануїл є членом Австралійської Ассирійської Церкви Сходу. Священнослужитель отримав популярність під час пандемії Covid-19, назвавши карантин у Сіднеї «масовим рабством».

Він також стверджував, що вакцини марні, оскільки «нормальне» життя зміцнить імунітет.

Єпископ має велику кількість підписників у соціальних мережах, зокрема майже 10 тисяч підписників у TikTok.