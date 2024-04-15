Вчора росіяни вдарили по Сіверську на Донеччині — загинули четверо чоловіків

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Увечері 14 квітня російські війська з реактивної артилерії обстріляли Сіверськ на Донеччині. Зараз вдалося встановити, що через обстріл загинули четверо чоловіків віком від 36 до 86 років.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей, і єдиний спосіб убезпечити себе — евакуюватися до більш безпечних регіонів України», — наголосив голова ОВА.

У Донецькій області оголошена обовʼязкова евакуація, а з прифронтових громад — примусова. Російські окупанти щоденно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.