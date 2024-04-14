Над Дніпром збили крилату ракету, уламки впали на житлові будинки. Є постраждалі

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Ввечері 14 квітня у Дніпровському районі Дніпропетровщини знищили російську крилату ракету. Внаслідок падіння уламків у Дніпрі постраждали пʼятеро людей.

Про це повідомили Повітряне командування «Схід» та голова ОДА Сергій Лисак.

Ракету збили близько 17:50. Її уламки впали на приватні будинки, попередньо, постраждали девʼять осель. Також пошкоджено автомобіль.

Через падіння уламків постраждали пʼятеро людей: троє чоловіків, жінка та 15-річний підліток — у нього осколкові поранення і контузія.

За словами Лисака, протягом дня 11 атак зазнав Нікополь, по якому били дронами та важкою артилерією. Там четверо постраждалих.

У місті через обстріли горів приватний будинок, два гаражі та стільки ж автівок, вогонь вже загасили. Окрім цього понівечені три оселі, машина, лінія електропередачі.