WSJ: США намагаються зруйнувати масштабний арктичний газовий проєкт рф

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США намагаються санкціями зірвати масштабний російський проєкт Arctic LNG 2. Він передбачає будівництво величезного берегового заводу для виробництва скрапленого природного газу (СПГ) на арктичній півночі рф.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, США використовують шквал санкцій, щоб зруйнувати ініціативу. Вони зупинили постачання до росії спеціалізованих танкерів, необхідних їй для транспортування газу, і ускладнили будівництво альтернативних суден всередині країни.

«Наша роль полягає в тому, щоб проєкт Arctic LNG 2 не був реалізований», — заявив Джеффрі Пайєтт, помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів, на конференції у Швейцарії 8 квітня.

У всьому світі попит на СПГ зростає, оскільки уряди відмовляються від вугілля, що забруднює довкілля, і прискорюється впровадження енергомісткого штучного інтелекту. Пропозиція також зростає, і такі гравці, як Катар, важковаговик галузі, мають великі плани розширення.

Російський президент володимир путін прагне більш ніж потроїти експорт СПГ у найближчі роки. Його мета: залучити більше грошей для фінансування війни в Україні та компенсувати спад у традиційному російському бізнесі — експорті газу трубопроводами.

Експеримент росії зі скрапленим газом поки що порівняно невеликий, але вона хоче його швидко розширити. У грудні минулого року на Arctic LNG 2 завершили будівництво першої з трьох установок скраплення, і завод почав виробляти СПГ.

Росія планувала почати експорт СПГ вже в І кварталі цього року. Але побудовані на замовлення судна, які потрібні російській енергокомпанії «Новатек», що стоїть за проєктом, для прориву через замерзлі частини Північного Льодовитого океану, так і не були доставлені.

Південнокорейський суднобудівник Hanwha Ocean заявив, що скасував плани будівництва трьох суден для Arctic LNG 2 з причин, повʼязаних із санкціями. Японська судноплавна компанія Mitsui O.S.K. Lines заявила, що також не надаватиме судна для проєкту попри те, що планувала зафрахтувати три судна.

Без кораблів «Новатек» не може експортувати газ. Як наслідок, виробництво СПГ зупинилося, і завод в основному рециркулює вже видобутий газ, кажуть джерела WSJ.

Тим часом росія намагається будувати власні судна на корабельні на узбережжі Тихого океану. Але рф складно знайти мембрани для обшивки блоків зберігання, які виготовляє переважно французька компанія Gaztransport & Technigaz, що припинила роботу в росії.

Загалом, починаючи з вересня, США вдарили по молодій російській СПГ-індустрії чотирма хвилями санкцій. Вони націлені на компанії-оператори Arctic LNG 2, судна для зберігання, судноплавні компанії, які намагаються придбати спеціалізовані судна для проєкту, а також на компанії, що працюють над другим обʼєктом поблизу Балтійського моря.

«Ми дуже зосереджені на тому, щоб росія не змогла розробити нові проєкти з метою перерозподілу газу, який вона раніше відправляла до Європи. Як «Велика сімка» ми колективно зобовʼязуємося зробити все можливе, щоб перешкодити росії отримувати майбутні енергетичні прибутки», — наголосив Пайєтт.