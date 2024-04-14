ЄС виділяє €121 мільйон на збільшення капіталу ЄБРР. Це рішення збільшить фінансування України

Новини

Рада Європейського Союзу з економічних і фінансових питань ухвалила рішення про збільшення частки ЄС у капіталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

Це рішення має забезпечити фінансову допомогу ЄБРР у відновленні України від 2023 року та подальшу підтримку в усіх країнах, де Банк проводить операції.

ЄС підпишеться на 12 102 додаткові акції вартістю €10 тисяч кожна до 30 липня 2025 року. До того часу Рада директорів ЄБРР може перенести дату підписки не пізніше 31 грудня 2025 року. Передплату здійснюватимуть пʼятьма рівними щорічними платежами.

Рішення розширить географічне охоплення операцій ЄБРР на країни Африки на південь від Сахари та Ірак в обмеженому та поступовому порядку.

Рішення набуде чинності на третій день після публікації в Офіційному журналі ЄС.