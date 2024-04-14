ЄС виділяє €121 мільйон на збільшення капіталу ЄБРР. Це рішення збільшить фінансування України
- Автор:
- Олександра Амру
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Рада Європейського Союзу з економічних і фінансових питань ухвалила рішення про збільшення частки ЄС у капіталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Про це йдеться в пресрелізі Ради ЄС.
Це рішення має забезпечити фінансову допомогу ЄБРР у відновленні України від 2023 року та подальшу підтримку в усіх країнах, де Банк проводить операції.
ЄС підпишеться на 12 102 додаткові акції вартістю €10 тисяч кожна до 30 липня 2025 року. До того часу Рада директорів ЄБРР може перенести дату підписки не пізніше 31 грудня 2025 року. Передплату здійснюватимуть пʼятьма рівними щорічними платежами.
Рішення розширить географічне охоплення операцій ЄБРР на країни Африки на південь від Сахари та Ірак в обмеженому та поступовому порядку.
Рішення набуде чинності на третій день після публікації в Офіційному журналі ЄС.
- 15 грудня 2023 року Рада керуючих ЄБРР вирішила збільшити статутний капітал Банку на €4 мільярди (на 13%) — до €34 мільярдів для фінансування проєктів банку в Україні та інших країнах присутності. Статутний капітал збільшили на 400 тисяч оплачених акцій, і члени ЄБРР можуть підписатися на кількість акцій, пропорційну їхній частці участі. До того ЄС володів 90 044 акціями номінальною вартістю по €10 тисяч.
- 22 січня 2024 року Єврокомісія запропонувала Раді ЄС та Європейському парламенту підписатися на 12 102 додаткові акції. Комісія попросила Європарламент і Раду застосувати термінову процедуру для цієї пропозиції. 14 березня 2024 року Європарламент ухвалив текст без змін до суті, а Рада прийняла той самий документ, завершивши в такий спосіб процедуру ухвалення.