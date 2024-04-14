Четверо поляків на квадроциклах випадково заїхали в Україну. Заблукали шляхом до Стамбулу

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Українські прикордонники затримали чотирьох поляків на квадроциклах, які незаконно перетнули кордон.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Туристи трьома квадроциклами та одним мотоциклом перетнули кордон з Угорщини в Україну поза пунктами пропуску. Їх виявила біспектральна камера, тож група реагування негайно вирушила на місце, аби зупинити порушників.

Чоловіків затримав патруль інспекторів прикордонної служби «Бодалово» Мукачівського загону. Іноземці пояснили, що вони громадяни Польщі та беруть участь у акції «2222 км», яка стартувала в Польщі у квітні.

Це екстремальний заїзд від Кракова до Стамбулу, в ході якого шанувальники кросових мотоциклів і квадроциклів щодоби долають близько 300 кілометрів здебільшого бездоріжжям.

Через проблеми зі звʼязком іноземці заблукали, втратили орієнтування на місцевості і незчулися, як опинилися на території України.

Прикордонники склали на чоловіків протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скерували до суду. Згодом в порядку реадмісії іноземців повернуть в Угорщину.