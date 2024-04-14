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На Сумщині російський дрон атакував вантажівку — загинув водій.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 14 квітня близько 8-ї ранку окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку. Водій загинув.

Прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.