На Сумщині російський дрон атакував вантажівку — загинув водій
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
На Сумщині російський дрон атакував вантажівку — загинув водій.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 14 квітня близько 8-ї ранку окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку. Водій загинув.
Прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.