«Укрпошта» випустила марки з новітніми зразками української зброї

Новини

«Укрпошта» випустила нову колекцію марок під назвою «Зброя перемоги. Made in UA». Благодійний випуск уже є у відділеннях і філателістичних крамницях, а також в онлайні.

Про це пише пресслужба поштового оператора.

На поштовому блоці розміщені шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва, серед яких:

розвідувальний безпілотний комплекс Shark;

ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Лютий»;

один з найбільших FPV-дронів «Ескадрон»;

самохідна артилерійська установка (САУ) «Богдана»;

бронеавтомобіль «Козак»;

морський дрон MAGURA V5.

Тираж поштового блока — 120 тисяч екземплярів. З кожного замовлення 30 гривень йтимуть на підтримку Сил безпеки й оборони України. Один набір коштує 191 гривню, у ньому є блок марок, конверт «Перший день», художній конверт формату С6 і 2 картки. При замовленні онлайн відправка відбуватиметься з 15 квітня.

Дизайном марок займалися Сергій та Олександр Харуки.

Набір «Зброя перемоги. Made in UA» став третім випуском серії. Торік «Укрпошта» презентувала «Зброя Перемоги. Світ з Україною», а у 2022 році — «Зброя Перемоги».