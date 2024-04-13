NASA показало кадри, як астронавти ремонтують телескоп «Хаббл» у відкритому космосі

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Американське агентство з досліджень космосу NASA показало, як телескоп «Хаббл» вплинув на космічні польоти людей і змінив спосіб роботи астронавтів у ​​безповітряному середовищі без гравітації за межами Землі.

Інженери розробити сотні спеціальних інструментів, щоб допомогти астронавтам працювати в космосі та зменшити їхню втомлюваність. Працівники враховували досвід попередніх місій та використовували його для створення нових технологій.

Однією з найвідоміших розробок став інструмент Pistol Grip Tool для роботи над інтерфейсами в космосі. Він схожий на механічну викрутку з кількома важливими змінами. По-перше, його можна попередньо запрограмувати на швидкість, кількість обертів, напрямок та інші функції для кожного завдання. По-друге, він записує інформацію про виконані завдання.

На фото можна побачити, як астронавт Стівен Сміт дістає інструмент Pistol Grip Tool у відкритому космосі.

NASA

Щоб зменшити кількість неочікуваностей при обслуговуванні «Хаббла» в космосі, інженери створили точні копії телескопа та його компонентів для використання на Землі, зокрема в резервуарах для води в Космічному центрі Джонсона і Центрі космічних польотів Маршалла. Там астронавти тренувалися перед місіями.

NASA

«Можливість тестувати на Землі, тестувати в резервуарі для води, змінювати свої конструкції, повертатися і робити це знову і знову. Тест, тест, повторний тест і навчання, навчання і перенавчання. Це був найважливіший процес... я вважаю його причиною всього нашого успіху», — наголосив експомічник директора Управління можливостей обслуговування супутників NASA Френк Чепполіна.

Також важливим елементом місій була ступінь взаємодії людини з телескопом та його компонентами. Астронавти активно хапалися за телескоп чи, наприклад, поручні, намагаючись втриматися в невагомості.

На фото нижче можна побачити, як астронавт Меган МакАртур використовує роботизовану руку човника, щоб схопити телескоп, готуючись до місії з обслуговування. На другому фото — астронавт Сторі Масгрейв працює з телескопом системою підтримки польоту.

Система підтримки польоту може обертатися й нахилятися, коли телескоп «Хаббл» прикріпляють до неї, щоб допомогти з обслуговуванням. Її роботизована рука оснащена пристроєм для фіксації ніг — це зручно, бо астронавти можуть працювати й мати вільні руки для цього, не тримаючись самостійно.

NASA

Під час місій до «Хаббла» загалом астронавти провели в космосі 57 днів, 15 годин, 48 хвилин і вісім секунд. Вони підтримували безперебійну роботу телескопа й оснащували його все більш потужними інструментами.