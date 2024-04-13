У Сіднеї чоловік з ножем увірвався до торгового центру — шестеро загинули. Поліція застрелила нападника

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У Сіднеї чоловік із ножем напав на відвідувачів торгового центру Westfield у районі Бонді-Джанкшен. Загинули шестеро людей, щонайменше семеро постраждали. Серед поранених є дитина.

Про це пише ВВС.

Відвідувачі торгового центру розповіли, що в нападника був «великий клинок». Поліція застрелила нападника. За версією правоохоронців, він діяв самостійно, однак вхід до торгового центру закрили для пошуку доказів і можливих спільників.

Мотиви нападника поки що невідомі. Австралійська поліція не виключає, що напад у Westfield може бути терактом. Усі обставини події зʼясовують.

Очевидці нападу кажуть, що в торговому центрі почався хаос. Westfield — один з найбільших і найпопулярніших торгових центрів в Австралії. У вихідні його відвідують сотні людей, зокрема сімʼї з маленькими дітьми.