Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 зіткнень. Яка ситуація за напрямками

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Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 12 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку російські війська один раз атакували українські позиції в районі Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки біля Білогорівки Луганської області та Верхньокамʼянського, Спірного, Виїмки, Роздолівки, Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.

На Авдіївському напрямку українські війська відбили 18 російських атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Бердичів, Первомайського та Нетайлового на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян біля Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Костянтинівки, Водяного і Урожайного Донецької області. Там ворог 29 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 7 разів атакували українські позиції в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції Сил оборони й намагалися вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

На Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському та Купʼянському напрямках росіяни не вели штурмових дій. Окупанти зберігають військову присутність і проводять диверсійну діяльність.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (12 квітня) окупанти втратили приблизно 1 030 військових (вбиті та поранені), 23 танки, 47 бронемашин, 32 артилерійські системи, три РСЗВ, один засіб ППО, 40 безпілотників, одну крилату ракету, 57 одиниць автотехніки та 5 одиниць спецтехніки. Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Протягом минулої доби авіація Сил оборони вдарила по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Також сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони й станції РЕБ російських військ.