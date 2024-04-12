Командувач ОК «Південь» Ковальчук йде у відставку. Він очолить Одеську військову академію

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Командувач військ Оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади та перехід в освітню сферу. Далі він очолить військову академію в Одесі.

«Бойові побратими, колеги, друзі! Дякую вам за спільну службу! Ці два з половиною роки стали непростим та насиченим періодом життя кожного з нас. (...) Я пишаюся тим, що мав честь і довіру бути вашим командиром, бути командувачем славного й норовливого Півдня», — йдеться в повідомленні Ковальчука на сторінці ОК «Південь».

Тепер Ковальчук очолить Одеську військову академію.

«Призначення генерал-майора Андрія Ковальчука на посаду начальника Одеської військової академії є важливою подією не лише для самої академії, а й для всієї країни. Його винятковий досвід у військовій справі, відвага і відданість принесуть новий рівень в освітній процес та підготовку майбутніх офіцерів. Ковальчук не лише захищав нашу країну на фронті, але й випробував себе у складних миротворчих місіях. Під його керівництвом академія стане не лише місцем навчання, але і центром розвитку військового досвіду та культури», — зазначила академія.